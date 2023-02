Stella con un Russu in più per aver ragione dell’Atletico

All’esordio non c’è stata partita, con una raffazzonata Stella che ad Argenta è scivolata subito sotto, senza riuscire mai a riprendersi. Ma questa sera, nella seconda giornata di questa Poule Salvezza di basket D, Gori (foto) e compagni avranno l’occasione di sbloccarsi, anche perché il calendario conduce nella palestra di via Fantoni l’Atletico Bologna, avversaria non certo irresistibile (si comincia alle 21.15, arbitrano Dragicevic e Civinelli). Una formazione, quella bolognese, che non ha neppure un punto e una settimana fa ne ha beccati 15 a Russi. La Stella due punti invece li ha e coach Casoli, rispetto al roster di Argenta, stasera potrà contare su Russu, giocatore che in questa categoria si avverte. Il lungo ha scontato il turno di squalifica e rientra, mentre Fornaciari, che si era preso due giornate, dovrà rimanere in abiti borghesi. Rimanendo alla Poule Salvezza, ma spostandoci al girone G, i Dolphins Riccione saranno impegnati domani sera al palasport ‘Cabral’ di Casalecchio contro il Masi (h. 20.30, dirigono Frigeri e Ragazzi). Per quel che riguarda la Poule Promozione, infine, sempre domani, alle 21, i Villanova Tigers ospitano Cavriago (fischiano Frisari e Rusticali).