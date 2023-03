Stella, contro Argenta servirà una grande gara

Via al girone di ritorno, nella Poule Salvezza del campionato di basket D, con la Polisportiva Stella che sarà chiamata in causa questa sera tra le familiari mura della palestra di via Fantoni contro l’Argenta (alle 21.15, arbitrano Resca e Carpanelli). Un’avversaria tosta (ben 14 i punti raggranellati dai ‘ferraresi’, appena 6 quelli dei riminesi), una squadra che nel confronto di andata fece un sol boccone del gruppo allenato da Roberto Casoli (77-55 il risultato di quel match giocato lo scorso 27 gennaio). La Stella nell’occasione riabbraccia Fornaciari, mentre resta sempre fuori – ed è sempre più probabile che vada così sino alla fine della stagione – Russu, lungo che in questa categoria si avverte, eccome. Con 6 partite ancora da disputare, la formazione riminese può fare comunque un pensierino all’ingresso tra le prime quattro, così da regalarsi una permanenza diretta in D. Non dovesse riuscirci, la Stella dovrà quanto meno catturare il quinto o il sesto posto in questo girone, così da potersi poi giocare la salvezza nei playout.