Stella in emergenza, Argenta sul velluto

Cestistica Argenta

77

Stella Rimini

55

CESTISTICA ARGENTA: Farina 16, Magnani 8, Manias 17, Boggian 12, Cortesi 3; Tumiati 11, Federici 2, Alberti 2, Magnani 2, Ndiaye 2, Pelliccia 2. All.: Ortasi.

STELLA RIMINI: Gori 7, Pulvirenti 13, Serpieri 8, Naccari 11, Mancini 7; Nuvoli 9, Bartoli, Marzaloni. All.: Casoli.

Arbitri: Longhi e Ragazzi.

Parziali: 26-13, 49-24, 60-37.

Nessun miracolo all’ombra del canestro. Una Stella costretta a rinunciare agli squalificati Fornaciari e Russi non può nulla ad Argenta, in questa giornata inaugurale della Poule Salvezza di basket D. Assenze pesanti, difficili se non impossibili da camuffare. E la partita in effetti non c’è mai, con i riminesi già doppiati al primo mini-riposo. Quel -13 di dilata poi nel secondo periodo, con i ferraresi che non hanno alcuna difficoltà a mettere punti a referto, per un ridondante +25 all’intervallo lungo, dote che racconta un incontro ormai consegnato agli archivi. In avvio di ripresa, grazie ad alcuni recuperi tramutati in contropiede, la Stella si riavvicina a -15. Argenta però non si scompone. E alla penultima sirena le lunghezze di ritardo dei riminesi sono tornate 23.