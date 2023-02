Stella ko d’anticipo

Nell’anticipo alla Stella sul campo del Fratta Terme non bastano tre gol, tutti di Belloni, per non restare a secco.

Promozione (19ª giornata, ore 14,30). Girone D: Cotignola-Sesto Imolese, Faenza-Atletico Castenaso, Sparta Castelbolognese-Reno, Mesola-Placci Bubano, Osteria Grande-Argentana, San Pietro in Vincoli-Portuense Etrusca, Solarolo-Fosso Ghiaia. Ieri: Libertas Castel San Pietro-Massa Lombarda.

Girone E: Forlimpopoli-Bellaria Igea Marina, Cervia-Vis Novafeltria, Gambettola-Due Emme, Granata-Sant’Ermete, Meldola-Misano, Sampierana-Torconca Cattolica, Verucchio-Bakia. Ieri: Fratta Terme-Stella 4-3.

Classifica: Gambettola 44; Sampierana 43; Vis Novafeltria 34; Due Emme 31; Forlimpopoli 30; Bakia, Fratta Terme 26; Verucchio 24; Stella 23; Torconca Cattolica 22; Sant’Ermete 21; Cervia 20; Granata 18; Misano 16; Bellaria Igea Marina 13; Meldola 11.