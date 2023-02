Storico successo al ‘Roma caput mundi’

Inizia nel migliore dei modi l’esperienza al torneo internazionale ‘Roma Caput Mundi’ per la Nazionale Under 18 di San Marino. I biancazzurrini, guidati in panchina dal ct Loris Bonesso, hanno infatti superato col punteggio di 3-1 la selezione giovanile canadese del Prostars. Il successo dei Titano è griffato da Federico Ciacci, Famiglietti – a segno nella pima frazione – e Cervellini all’87’. Per i nordamericani, rete del momentaneo 1-2 di Praticante. Si tratta della prima vittoria assoluta, tra tutte le partecipazioni al torneo capitolino, per la selezione sammarinese che guida la classifica del girone B in solitaria. Termina infatti ai calci di rigore l’incontro tra Cr Lazio e Galles, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. San Marino tornerà in campo questo pomeriggio, alle 14.30, a Colleferro contro la rappresentativa regionale del Lazio.