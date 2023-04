Striscioni bruciati e i soliti petardi costano 1.500 euro

Compaiono striscioni, espodono petardi e puntuali arrivano anche le multe. Spiacevole ritornello in casa Rimini. Perché il presidente Alfredo Rota e i suoi anche questa settimana dovranno sborsare 1.500 euro. Tanto costano, come ormai da cattiva abitudine, i petardi fatti esplodere dai tifosi della curva domenica scorsa durante la gara che il Rimini al ‘Romeo Neri’ ha giocato contro il Montevarchi. Lo ha deciso il giudice sportivo punendo la società riminese perché i propri tifosi hanno "lanciato sul recinto di gioco – si legge nel comunicato ufficiale – alcune bottigliette di plastica semipiene, bicchieri di plastica e alcuni petardi uno dei quali causava danni alla pista di atletica. Per aver bruciato nel proprio settore alcuni striscioni di protesta precedentemente esposti". Nessun problema, invece, con il giudice per quel che riguarda le squalifiche.