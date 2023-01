Succi, Longhini, Ubertini: chiusura con vittoria

Nell’ultimo giorno del 2022 al Golf Riviera sono stati celebrati i giocatori che, al termine di una lunga stagione, si sono imposti nei campionati match play del circolo. In un clima piacevolmente caldo amici e associati si sono ritrovati per seguire le finali del campionato. La gara ha dato la possibilità d’iscrizione a tutti i soci che, a partire da ottobre, si sono affrontati con formula match play a eliminazione diretta. In prima categoria Valerio Succi, che aveva superato Francesco Morri in semifinale, si è imposto su Federico Pientanesi, bravo a raggiungere l’ultimo turno estromettendo Enrico Bernabé. In seconda categoria Daniele Longhini ha completato la cavalcata che lo ha visto impegnato sin dalla prequalifica e vincitore in semifinale con la testa di serie Alberto Ferretti. In finale ha avuto la meglio su Lamberto Pecci. In terza categoria Alberto Ubertini è salito sul gradino più alto del podio seguito da Carmine Grande. La gara è stata occasione di scambio di auguri e arrivederci per i primi appuntamenti della nuova stagione, nei prossimi giorni.

Andrea Ronchi