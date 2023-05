Sul diamante della Fiorentina le Piranhas si giocano il primato

Se avessero dovuto giocare in casa, le Piranhas Valmarecchia, mazze e guantoni sarebbero rimasti negli armadietti, complice lo stop imposto a tutte le realtà di baseball e softball della nostra provincia per via dell’allerta arancione proclamata dalla Protezione Civile. Ma la squadra di Villa Verucchio, che è inserita nel girone D del campionato di serie B di ‘palla soffice’, quest’oggi è chiamata in causa sul diamante di Bagno a Ripoli contro la Fiorentina e pertanto giocherà (playball alle 11, con la seconda partita mezz’ora dopo la conclusione di gara1). Un vero match-clou, quello in programma in Toscana, di fronte le due formazioni che si spartiscono la vetta con un record di 7-1.