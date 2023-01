Sul Manuzzi gli occhi di 62 telecamere

Sessantadue occhi sul derby. L’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ ha un nuovo e sofisticato impianto di videosorveglianza installato dalla ditta R Sicurezza di Cesena, che sarà attivato proprio domenica in occasione del derby con il Rimini. Impianto composto da tre aree di ripresa: la prima collocata all’esterno della struttura, la seconda costituita da 16 telecamere, posizionate nei tornelli e installate per riprendere lo spettatore al momento dell’ingresso e all’autenticazione del biglietto, la terza invece si compone di 9 telecamere speed dome poste all’interno della struttura. Complessivamente tra interno ed esterno ci sono 62 telecamere, tutte ad alta definizione. Le soluzioni tengono in considerazione le situazioni critiche che si presentano all’interno della struttura ma anche all’esterno in occasione di eventi sportivi di carattere internazionale, nazionale e locale. Inoltre la gestione della sicurezza include aree differenti come ingressi, spalti, spogliatoi, aree di stazionamento, ma anche perimetri esterni e parcheggi, aree esterne in generale.