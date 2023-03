Sul Titano arriva l’Irlanda del Nord Al via la prevendita

Tra tre settimane la Nazionale di San Marino tornerà in campo e lo farà affrontando l’Irlanda del Nord al San Marino Stadium, nella prima di dieci sfide di qualificazione agli Europei di Germania 2024. Tre giorni più tardi, i titani saranno chiamati alla trasferta in casa della Slovenia. Per l’incontro con l’Irlanda del Nord del 23 marzo (calcio d’inizio alle 20.45), è possibile acquistare i biglietti. La formula per l’acquisto dei tagliandi prevede le modalità classiche: online o nei punti vendita. Per la versione digitale, è sufficiente rivolgersi al sito di Viva Ticket e fornire i dati richiesti. Fisicamente, invece, ci si potrà rivolgere nei punti vendita Viva Ticket, come alla segreteria della Fsgc. Termine ultimo per acquistare il biglietto secondo queste modalità è il giorno gara, alle 12. Dopodiché sarà possibile rivolgersi solo alla biglietteria del San Marino Stadium, dalle 19.15 del giorno gara.