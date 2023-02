Sulla strada dello United oggi c’è il Sant’Angelo

Vuole continuare a marciare verso i playoff lo United Riccione che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) sarà ospite in casa del Sant’Angelo. Gara sulla carta alla portata dei biancazzurri che, grazie alle cinque ultime vittorie consecutive hanno toccato quota quaranta in classifica e ora vedono davvero da vicino la zona spareggi. Anche se la concorrenza là davanti è davvero agguerrita. I lombardi, invece, sperano di mettere insieme il prima possibile i punti utili per la salvezza e la strada intrapresa nel girone di ritorno pare essere quella giusta. Il Sant’Angelo è reduce dal pareggio in casa del Salsomaggiore, mentre i biancazzurri della Perla Verde nel turno infrasettimanale non hanno lasciato scampo al Corticella.

Serie D. Girone D (27ª giornata, ore 14,30): Aglianese-Fanfulla, Bagnolese-Pistoiese, Corticella-Lentigione, Crema-Real Forte Querceta, Forlì-Carpi, Prato-Giana Erminio, Ravenna-Correggese, Sant’Angelo-United Riccione, Salsomaggiore-Mezzolara, Scandicci-Sammaurese.

Classifica: Giana Erminio 53; Forlì, Pistoiese 47; Fanfulla, Carpi 42; Ravenna 41; United Riccione 40; Sammaurese, 39; Real Forte Querceta, Aglianese 35; Corticella 33; Mezzolara, Prato* 32; Crema 31; Lentigione, Correggese 30; Sant’Angelo 29; Bagnolese 26; Scandicci 24; Salsomaggiore 11. *Penalizzato di 3 punti.