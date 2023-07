Supercoppa Sammarinese, Tre Penne e Virtus apriranno la stagione 2023-24

In occasione del Comitato Federale che si è tenuto nei giorni scorsi, la Federcalcio di San Marino ha ufficializzato le date di ripresa delle competizioni calcistiche sammarinesi. Ad aprire sul campo la stagione 2023-24 sarà la Supercoppa sammarinese: Tre Penne e Virtus vareranno la nuova annata, sfidandosi per il primo titolo disponibile. I club di Città ed Acquaviva sono anche quelli che per ultime sono scese in campo a livello nazionale, sfidandosi nella finale di Coppa Titano che premiò la Virtus (3-1). Un ulteriore confronto è programmato dunque per il 1° settembre, quando i campioni di San Marino e i detentori della coppa nazionale si misureranno all’alba della nuova stagione sportiva. Per tutti gli altri quattordici club gli impegni ufficiali inizieranno due settimane più tardi, complici gli incontri internazionali di Nazionale ed Under 21 di San Marino dal 7 al 12 settembre. Sarà dunque il fine settimana del 16-17 settembre a segnare l’inizio del campionato.