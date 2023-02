Talk of the Town all’inseguimento

Nessun problema, per il Talk of the Town, nella trasferta di Cesena, con i Seahorses padroni di casa che rimediano una pesante sconfitta in questa nona giornata del campionato di serie A di freccette, fase regionale (1-8 lo score). Vincono i riminesi, ma non commette passi falsi neppure il pub Number Ten, che a Bologna ha la meglio sui Warriors di Borghi (6-3) e mantiene così la testa della classifica in beata solitudine. A Riccione, invece, l’Alcolic Team cede col minimo scarto al Dragon Bologna (4-5 nella Perla). E con lo stesso punteggio il Geval Darts Lugo regala un’amarezza al Wacky Darts Santarcangelo. A Cesenatico, infine, l’Anonima Freccette la spunta (6-3) su The Irish Times. Ha riposato il Darts de Gass. Classifica: Number Ten 16, Talk of the Town 14, New Warriors 12, Geval Darts 10, Wacky Darts, Dragon Bologna e Alcolic Team 8, Anonima Freccette 6, Darts De Gass e Seahorses Cesena 4, Irish Times 0. Questa sera la decima giornata.