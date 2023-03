Tanta fatica, ma alla fine è l’Ap Titano a sorridere

Ap Titano

79

Porto San Giorgio

77

EA AP TITANO: Palmieri 10, Macina 13, Frattarelli, Fusco 15, Gamberini 17; Raschi 6, Zanotti 5, Pasolini 13, Riccardi ne, Borello ne, Lettoli ne. All.: Rossini.

PORTO SAN GIORGIO: Calcinari, Nyonse 9, Stampatori 2, Alessandrini 8, Bentrad 4, Quinzi 7, Tvrdic 24, Palavra 17, Catakovic 4, Grossi 2. All.: Giuliani.

Arbitri: Ciaralli e Flocco.

Parziali: 15-24, 35-47, 57-62.

Nonostante la settimana di pausa non si è arrugginita, l’Ap Titano. Per l’albiceleste un sofferto successo casalingo su Porto San Giorgio, uscita battuta dall’impianto di Acquaviva. Il gruppo di coach Rossini insegue quasi sempre, scivolando a più riprese fino a -15. Solo attorno al 25’ l’Ap Titano comincia a risalire la corrente con Fusco, Macina e una difesa più attenta. Il sospirato sorpasso lo firma Raschi dalla lunetta (73-72, 2’ da giocare). Poi succede di tutto: il +4 di Pasolini a 30’’ dalla fine, quindi 33 ai liberi di Nyonse (78-77, -22’’) e 12 di Zanotti, fino al tiro carpiato da tre di Tvrdic, che non entra.