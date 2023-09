Tassinari recupera, pronto per Piacenza: "Giocherò meno quest’anno ma non mi pesa"

Tasso c’è e a Piacenza comincerà la lunga stagione di A2 assieme ai compagni. C’è stata parecchia paura, nell’immediato dopo partita di sabato scorso a Montegrotto Terme. Una Rbr martoriata dagli infortuni, più che guardare alle risposte avute nel test con Udine, si leccava le ferite per i quattro ko e pensava alle singole situazioni mediche. Andrea Tassinari sembrava dover restare fermo per il duro colpo subito alla coscia, ma non è stato così. "Un "lopez", una "vecchia", come si dice – racconta il play di Rbr -. Di fatto qualcosa che è passato con un paio di giorni di riposo. Non riusciamo ad allenarci insieme e questo è un peccato. Non siamo mai stati uniti per diversi motivi in tutta questa preseason". Prima il ko di Anumba, poi quello di Abba. Nel corso delle settimane lo stop momentaneo di Grande (tallone) e infine gli scontri di sabato scorso che hanno fermato anche Masciadri e ancora Anumba. Al momento l’unico out è capitan Masciadri, ma verosimilmente a Piacenza ci sarà. "La squadra è cambiata tanto e quello che vedo è che abbiamo molto talento – dice Tassinari -. Siamo sostanzialmente tutti tiratori, forse a parte Abba a cui però non dispiace provarci dalla media. Abbiamo anche messo su esperienza con Tomassini, Marks e lo stesso Johnson". Il reparto esterni è affollato. Tutti con mani buone. Nelle previsioni, Tassinari dovrebbe partire dietro a Grande e spartirsi i minuti con lui. "So che giocherò di meno, ma non mi pesa. I compiti sono chiari e la volontà è quella di condensare nel periodo in cui sono in campo quello che sostanzialmente facevo l’anno scorso".

A Piacenza subito un test particolarmente importante per Riviera Banca. Per tutta la squadra, che incontra un team solido anche se non destinato alla vetta della classifica. E per il reparto play, che avrà a che fare con un top della categoria come Gherardo Sabatini. "Conosco bene "Gary", ha due anni in più ma mi è capitato spesso di allenarmi insieme a lui a livello di giovanili. Guida la squadra con grande autorità. Piacenza non è affatto un gruppo da sottovalutare a partire dal fatto che, al contrario di tanti altri, ha puntato su una strutturazione a due lunghi. Per quanto mi riguarda direi che sento di più la prima di campionato rispetto agli anni passati. Siamo una squadra importante, così come siamo coscienti del valore del progetto Rbr. Sentiamo la responsabilità e vogliamo cominciare bene".

Loriano Zannoni