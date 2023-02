"Tasso di difficoltà elevato, conteniamo l’urto"

Pensa al Rimini di oggi, quello che al timone della Vis Pesaro affronterà al ‘Benelli’, ma anche al Rimini di ieri, quello che ha allenato con poca fortuna nella stagione 2015-2016 restando seduto sulla panchina del ‘Neri’ appena undici giornate. Oscar Brevi è uno dei due ex (l’altro è l’attaccante Federico Gerardi’) di giornata. E, naturalmente, inizia mettendo sotto la lente la squadra di Marco Gaburro. "È una squadra che ha qualità nel reparto avanzato e in generale ha tante alternative – dice il tecnico della Vis – Inoltre si è rafforzata nel mercato invernale. Il tasso di difficoltà della partita è elevato, più contieni l’urto meglio è. Sappiamo che hanno dei difetti, e che le nostre prestazioni sono in crescita da un mese e mezzo". Poi il Rimini di ieri, il suo Rimini. "Sono arrivato in una situazione che al di fuori non appariva così problematica – dice – C’erano problemi societari, e dopo due giorni che ero lì mi sono accorto che mancavano le condizioni per lavorare". Capitolo chiuso, come del resto lo è la gara d’andata stravinta dal Rimini. Gara nella quale mister Brevi non era seduto sulla panchina della Vis (al timone c’era Sassarini). "So che aver perso un derby in quel modo fa male, ma è una questione passata: cercheremo di ripagare i tifosi nel migliore dei modi. Poi non è mio compito analizzare il passato: posso valutare la situazione solo da quando sono arrivato. Mi sembra inopportuno ricordare quella gara. Questa sfida l’abbiamo preparata come tutte le altre, con impegno, puntualità e attenzione". E con un gruppo di fatto al completo, al netto dell’assenza di Provazza e di Fedato, entrambi infortunati. Mentre Aucelli, che in settimana ha lavorato a parte, è convocato e probabilmente sarà anche in campo dal primo minuto. Brevi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici di Montevarchi. A partire dal modulo che potrebbe trasformarsi in un più abbottonato 3-5-2. In mezzo al campo più Valdifiori che Coppola con un Di Paola in grande spolvero. In zona gol la coppia prescelta potrebbe essere formata da Pucciarelli e proprio dall’ex Gerardi, a Rimini nella stagione 2019-2020 e arrivato a Pesaro nel mercato di riparazione che ha appena chiuso i battenti.