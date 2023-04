Tegola Ogbeide, un mese di stop per il centro

Per l’Rbr è stata davvero una partita maledetta, quella con Latina. E non per il fatto che è arrivata subito una sconfitta in questo girone Bianco della Poule Promozione di A2. No, quello è veramente il male minore, anche perché di tempo per rifarsi volendo ce ne sarebbe e la Rinascita è pur sempre in testa a quota 6, per un primato in coabitazione con Agrigento, Trapani e Nardò. Il problema – quello vero – è che il match contro i pontini ha lasciato degli strascichi pesantissimi a livello di infermeria. Derek Ogbeide, uscito dopo appena 52’’ di partita, ieri si è sottoposto ad accertamenti clinici ed è stato visitato pure dal dottor Fabrizio Campi.

La diagnosi parla di "trauma distrattivo in extra rotazioneelevazione alla spalla destra" e i tempi di recupero, nel migliore dei casi, si aggirano attorno ai 30 giorni. Se pensiamo che questa Poule Promozione termina il 7 maggio, c’è poco di che stare allegri. "Ci sono due possibili strade da seguire – fa sapere il ds Davide Turci –. Nella prima ipotesi Derek sta fermo tre settimane con il tutore, poi fa riabilitazione e viene rivalutato. Oppure potrebbe sottoporsi a intervento chirurgico". Il quadro, insomma, è plumbeo: se va bene Ogbeide rientra per i playoff, ma i playoff Rimini dovrà conquistarli senza il suo totem, un centro da 16 punti e 9 rimbalzi la cui assenza è praticamente impossibile da camuffare. E non è finita lì.

Francesco Bedetti, che ha stoicamente giocato nonostante un fastidio al tallone, era poi uscito malconcio da una lotta a rimbalzo, tanto da dover abbandonare la partita dolorante. Un brutto colpo a una spalla rimediato nel contendersi un pallone con un avversario, che lo costringerà a rimanere a riposo 10 giorni con un tutore, dopo di che – e siamo già alla metà della prossima settimana – verrà rivalutato dallo staff medico. Il che, tradotto, significa che il capitano salterà sicuramente la trasferta di domenica a Trapani e se tutto andrà per il verso giusto rientrerà per il match interno con Agrigento del 16 aprile. "Non mi pongo limiti – incrocia le dita Bedetti –, però credo sia piuttosto difficile tornare in campo solo tre giorni dopo aver tolto il tutore. Stiamo a vedere". Dulcis in fundo – si fa per dire – Meluzzi ha preso una forte ‘botta’ alla coscia, infortunio che oggi verrà valutato in maniera più approfondita.

alb.cresc.