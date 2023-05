Tempo di playoff per i giovani biancorossi

Giornata di playoff per le formazioni giovanili del Rimini. Inizia questo pomeriggio, direttamente in finale, l’avventura della Primavera 4 biancorossa impegnata sul campo della Pergolettese. Al centro sportivo ‘Costenaro’ di Casale Cremasco (calcio d’inizio alle 15) andrà in scena la gara d’andata dell’ultimo atto della fase playoff. Il match di ritorno si giocherà sabato della prossima settimana in riviera. Nell’altra finale, sempre restando con i fari puntati sul campionato Primavera 4, il Montevarchi se la vedrà con il San Donato Tavarnelle.

Quattro squadre in corsa per raggiungere la promozione nel campionato Primavera 3. Ai playoff sono già abituati i ragazzi dell’Under 15 serie C del Rimini, pronti a tornare in campo questa mattina, dopo aver raggiunto i quarti di finale estromettendo dalla corsa il Monopoli. Questa mattina (calcio d’inizio alle 11) l’avversario da battere per proseguire il cammino sarà l’Avellino.

Il match d’andata di oggi si giocherà allo stadio ‘Calbi’ di Cattolica (il ‘Romeo Neri’, come noto, ora è alle prese con i preparativi per il concerto di Vasco Rossi), mentre quello di ritorno, la prossima settimana, si disputerà ad Avellino. Un’altra bella chance per i giovani biancorossi di dimostrare di che pasta sono fatti.