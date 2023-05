Tempo di triangolare

Il campionato è ormai concluso, ma non è ancora tempo di vacanze per le ragazze della San Marino Academy. Tornerà in campo, infatti, domani la Primavera femminile del Titano, impegnata in un triangolare post-season dopo l’eccellente cammino in campionato culminato con la salvezza nel più importante torneo Under 19 d’Italia. Le ragazze di mister Iencinella domani parteciperanno alla ‘Festa dello Sport’ di San Zaccaria, dove affronteranno in gare da 40 minuti il Romagna Women (calcio d’inizio alle 18.50) e la Femminile Riccione (calcio d’inizio alle 19.40). Le Under 13 dell’Ancademy, invece, incroceranno questo pomeriggio l’Alta Valconca B: l’impegno valevole per la tredicesima giornata del Torneo esordienti misti si disputerà a Faetano a partire dalle 15.30. Per le vacanze si può aspettare ancora un po’.