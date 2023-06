Tanta voglia di ricominciare, partita quasi perfetta poi lo stop. Non riesce a portare a termine il suo match, Lucia Bronzetti, che al torneo Itf di Roma si è vista interrompere la gara da un violento nubifragio. La verucchiese, testa di serie numero uno del torneo capitolino da 60mila dollari di montepremi, ha scelto di restare sulla terra per un’ultima settimana prima di cominciare la preparazione sull’erba in vista di Wimbledon. Bronzetti, che era ferma a quel 6-4, 6-1 subito da Ons Jabeur al primo turno del Roland Garros (30 maggio), era impegnata con la 20enne tedesca Caroline Brack, wild card. Tecnicamente nessun problema al rientro per Lucia, che ha subito strappato il servizio all’avversaria e ha mantenuto il suo andando 2-0. Poi l’unico game conquistato dalla tedesca prima di una striscia di nove giochi consecutivi a favore della verucchiese. Sul 6-1, 5-0 e 30-30 servizio Brack, ecco lo stop per pioggia. In giornata si è poi giocato nel torneo, ma l’organizzazione ha preferito procedere con altri incontri in programma e rimandare il verdetto di questo match alla giornata di oggi.