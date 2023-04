Ottimo impatto, per Marta Lombardini, nel torneo nazionale Open di Primavera del Tc Riccione. La giovane ‘racchetta’ riminese, classifica 2.6, ha mollato infatti appena due games alla 2.8 Camilla Montenet, con quei parziali (6-0, 6-2) che non lasciano troppo spazio ai commenti. Nel tabellone femminile, che può avvalersi di un montepremi di 2mila euro, la stessa cifra riservata a quello maschile, vede avanzare agli ottavi altre giocatrici romagnole. Martina Balducci (Ct Cacciari Imola, 2.7) non dà scampo alla 3.2 Sofia Regina (6-2, 6-0), Anita Picchi (Tc Ippodromo Cesena, 2.6) concede poco di più alla 2.6 Linda Canestrari (6-4, 6-0) ed Ekaterina Cazac (Ct Zavaglia Ravenna, 2.7) con lo stesso score elimina la pari classifica Elisa Pari. Intanto è già ai quarti la 2.7 Gloria Contrino, questo per il forfait della sua avversaria.

Nell’Open maschile, invece, esce di scena il bellariese Alessandro Canini (Tc Viserba, 2.5) che, complice anche una condizione fisica non certo ottimale, cede in due set al 2.4 Edoardo Monti (6-4, 6-2 i parziali).