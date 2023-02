Tennis, la Bronzetti spreca tanto ed è subito eliminata a Linz

Va subito fuori, Lucia Bronzetti (foto), nel torneo Wta 250 di Linz. E la sua uscita di scena è piena di rimpianti. Sì, perché la tennista verucchiese avrebbe potuto far suo il match con la 21enne russa Anastasia Potapova, numero 44 al mondo (Lucia è la 64): 2-6, 6-3, 6-4 lo score per la ‘racchetta’ di Saratov, che aveva già sconfitto la Bronzetti, sempre in tre set, nel luglio 2022 a Losanna. Una partita che in avvio sembra tutta in discesa per l’allieva dei fratelli Piccari, con l’avversaria oltremodo fallosa (ben 17 errori gratuiti in 8 games). Nella seconda frazione – e non poteva essere altrimenti – la Potapova cresce, mentre Lucia ha pochissimo dal servizio, che diventa addirittura un handicap (4 break subiti in altrettanti turni di battuta). Nel terzo set la Bronzetti, sul 3-1, ha la palla per il 4-1, ma non la sfrutta, così come sul 4-3 manca due palle break per avvicinare ulteriormente la vittoria, dopo di che subisce un altro break e perde a zero il decimo gioco. Davvero troppe le occasioni sprecate.