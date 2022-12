Tennis, Marco De Rossi è il primo finalista all’Open del Tc Riccione

Non vuole proprio arrestare la sua corsa, Marco De Rossi (in foto). Il 25enne tennista sammarinese è infatti il primo finalista del memorial ‘Piero Serafini’, l’Open che questo pomeriggio vivrà il suo atto conclusivo sui ‘rossi’ del Tc Riccione. Il giovane titano, classifica 2.4 e ottava testa di serie in tabellone, ieri non ha dovuto spremersi neppure troppo in semifinale, poiché il suo avversario – il 21enne ravennate Michele Vianello, 2.2 nonché n. 4 del seeding – era costretto al ritiro per un problema all’inguine. De Rossi vinceva il primo set 6-1, quindi, dopo appena un paio di punti nella seconda frazione, Vianello diceva basta. Oggi, alle 15, Marco De Rossi si giocherà il trofeo contro uno tra Andrea Picchione, 2.1, seconda testa di serie, e il 2.3 riminese Alberto Morolli, che erano impegnati nella seconda semifinale. Ricordiamo che nei quarti Morolli ha avuto ragione di Bertuccioli al super tie-break (6-2, 5-7, 10-3 lo score), mentre Picchione ha rifilato un duplice 6-1 a Compagnucci.