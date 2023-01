Terzo pareggio consecutivo per la Virtus Romagna

La Virtus Romagna pareggia ancora una volta, la terza consecutiva, questa volta al Flaminio contro il Futsal Prandone per 2-2. Una partita combattuta, caratterizzata da bellissimi gol e, per la Virtus, anche da un po’ di sfortuna che specialmente nel finale ha negato alla squadra di casa la gioia di una vittoria che ai punti avrebbe meritato. Per la squadra riminese nella prima gara del girone di ritorno sono andate a bersaglio Berti e Mancarella.

Futsal A2 Girone C (14ª giornata): Atletico Foligno-Pucetta 3-5, Atletico Chiaravalle-Sidicina Cremisi 6-0, Virtus Romagna-Futsal Prandone 2-2, Lux Chieti-Futsal Perugia 2-4, Salernitana-Napoli 2-8, Spartak Caserta-Progetto Sarno 2-3. A riposo il Santa Maria Apparente.

Classifica: Atletico Foligno 31; Napoli, Atletico Chiaravalle 27; Perugia 26; Futsal Prandone 22; Pucetta 21; Virtus Romagna 19; Santa Maria Apparente 17; Spartak Caserta 16; Salernitana 15; Lux Chieti 9; Progetto Sarno 7; Sidicina Cremisi 0.