Testa già al derby di domenica a Ravenna

Chiuso il discorso in coppa, lo United Riccione da oggi inizia subito a fissare il prossimo obiettivo. E non saranno novanta minuti di poco conto quelli che domenica, tornando al campionato, i biancazzurri affronteranno al ‘Benelli’ di Ravenna. Un derby, classifica alla mano, decisamente caldo con la squadra della Perla Verde che ha appena superato in classifica i giallorossi mettendo piede, per la prima volta in questa stagione, in zona playoff.

Giudice sportivo. Nel girone D un giornata di squalifica per Vezzani della Bagnolese, Benedetti della Sammaurese, Pardena dell’Aglianese, Rizzi della Correggese, Ballardini del Forlì, Cortesi del Lentigione e Pegollo del Real Forte Querceta. Multata la Sammaurese. Il club romagnolo dovrà pagare 200 euro "per aver omesso – si legge nel comunicato del giudice sportivo – di presentare all’arbitro la richiesta della forza pubblica, peraltro assente".