Tifosi pronti a invadere la Curva Ferrovia

L’organizzazione del viaggio in pullman e ora anche i biglietti. Segnali che il derby tra Cesena e Rimini si sta avvicinando a grandi passi. Appuntamento a domenica (calcio d’inizio alle 14.30) allo stadio Manuzzi. E da ieri i tifosi, sia quelli di casa che gli ospiti, possono anche munirsi di biglietto. Per i tifosi biancorossi, quelli residenti in provincia di Rimini, saranno a disposizione, seguendo le direttive dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, saranno a disposizione solo quelli del settore ospiti (Curva Ferrovia), i cui tagliandi resteranno in vendita fino alle 19 di sabato al costo unico di 14 euro maggiorato di 2 euro di diritti di commissione. L’ingresso sarà gratuito per bambini fino a 3 anni non compiuti senza però diritto al posto a sedere. I tagliandi sono disponibili solo in prevendita sul circuito Vivaticket e on line sul sito Vivaticket.it. Mentre nel giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse. I biglietti si possono acquistare anche dai rivenditori autorizzati. A Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, da Visi Rimini all’Ufficio turistico, alla Tabaccheria Romani e al Millenium Bar. A Santarcangelo da Santarcangelo Eventi e alla Tabaccheria della Piazza. A San Marino allo Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. Intanto, proseguono le prenotazioni per viaggiare in pullman con i club del tifo organizzato.

Il Collettivo riminese, che ha già riempito tre pullman, ha fissato la partenza da Piazzale del Popolo domenica mattina alle 12.15. La quota del pullman è di 10 euro. Per informazioni, Alfredo 347-8836166. Sarà possibile prenotarsi fino a sabato al banchetto allestito all’ingresso di Piazzale del Popolo (sotto la Tribuna Centrale) al mattino dalle 9.30 alle 13 e al pomeriggio dalle 17 alle 19.30. Viaggeranno in pullman anche i tifosi del club Tre Moschettieri. Il prezzo del pullman è di 10 euro. Per info e prenotazioni 347-4040355 e 339-1510145.

Niente treno per i ragazzi della Curva Est che arriveranno a Cesena in auto, con ritrovo in domenica mattina alle 11.30 al parcheggio della palestra Stella, a causa dello sciopero dei treni indetto in Emilia Romagna proprio per la giornata di domenica.