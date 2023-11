Tifosi verso Cesena. Coppa, al via la prevendita

In mezzo, domani sera al ’Romeo Neri’ ci sono in palio tre punti pesantissimi con la Fermana, ma i tifosi del Rimini con la testa sono già alla gara di martedì sera al ’Manuzzi’ con il Cesena. E’ solo Coppa Italia, è vero, ma il pesante ko in campionato di poco meno di due mesi fa, ancora brucia. E i tifosi della maglia a scacchi sono affamati di rivincita. Così, da giorni stanno organizzando pullman per viaggiare, per la seconda volta in questa stagione, verso lo stadio dei bianconeri. Ed è anche già possibile mettersi il biglietto in tasca. Per esserci nel giorno in cui il Rimini non è così disarmato come lo era nei primi giorni di ottobre. Poco importa se in palio ci saranno ’solo’ i quarti di coppa. I biglietti per il settore Ferrovia dell’Orogel Stadium (il match avrà inizio alle 21) costano 12 euro, 4 per gli Under 14 (oltre a due euro per i diritti di prevendita). E i residenti della provincia di Rimini, osservando ciò che impone l’Osservatorio nazionale sulle manifestazione sportive, potranno accomodarsi soltanto nel settore riservato agli ospiti. La Curva Ferrovia, appunto. I tagliani si possono acquistare solo in prevendita, anche online su Vivaticket, entro le 19 di lunedì. I punti vendita della Provincia nei quali ci si può assiurare un posto al ’Manuzzi’ sono a Rimini la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani e il Millenium Bar. A Santarcangelo alla Tabaccheria della Piazza, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini.

Sui pullman organizzati dal Collettivo riminese c’è ancora posto. Per Cesena la partenza è prevista da Piazzale del Popolo martedì alle 19.15. Ma i tifosi del Collettivo, oltre a essere presenti domani sera al ’Neri’ guardano già anche avanti. Esattamente a quel derby non esattamente derby che il Rimini giocherà la domenica successiva (il 3 dicembre) a Pesaro. Anche in quel caso si potrà viaggiare in pullman con partenza, sempre dal piazzale dello stadio, prevista per le 18.45 (al ’Benelli’ il calcio d’inizio è previsto per le 20.45). La quota del pullman è di 10 euro a trasferta. È già possibile prenotarsi, per entrambi i match, negli uffici sotto la Centrale del ’Romeo Neri’: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.

Per informazioni e prenotazioni:

Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536. Due derby nel giro di pochi giorni che i tifosi della maglia a scacchi non vorranno perdersi.