Tigers a Cavriago, Zannoni è recuperato La Stella non può sbagliare con l’Atletico

E’ la giornata numero 8, nella Poule Promozione del campionato di basket D, con i Villanova Tigers che saranno chiamati in causa questo pomeriggio a Cavriago, nel ‘reggiano’ (h. 18, fischiano Beltrami e Di Nocera). Un’avversaria che all’andata venne battuta con un certo agio (85-71 lo score), una squadra che ha un record speculare rispetto alle ‘tigri’, 3-6 contro il 6-3 che possono esibire Mazzotti (in foto) e soci. Il Villanova recupera il suo bomber Zannoni (31.8 pt a uscita per l’ala), giocatore che non si può regalare a nessuno. Nel Cavriago vanno abitualmente in doppia cifra Branchini (14.1) e Benvenuti (10.3). Sempre in D, ma in Poule Salvezza, un’ora e mezza più tardi la Stella va a far visita a quell’Atletico Bologna che all’andata vinse il suo unico incontro in questa fase (69-75 nella palestra di via Fantoni). Una sconfitta che brucia ancora, uno stimolo in più per andare a strappare il referto rosa. Dirigono Pezzoli e Romano. Russu, intanto, non è più nella rosa della PolStella.