Tigers a Russi per blindare il primato

Regular season al tramonto, nel girone D del campionato di basket D, torneo che stasera celebra l’ultima giornata. Un turno che vede la capolista Villanova Tigers (11-2 sin qui) di scena a Russi (5-8 per i ‘ravennati’). Una partita che, se vinta, blinderà il primato delle ‘tigri’, costrette ad affrontare questa trasferta con ancora alcuni buchi nell’organico (out lo scavigliato Filippo Guiducci, Pietro Ballarini e Michele Rossi). "Credo che ci aspetti una gara molto fisica – riflette Michele Amadori, coach della formazione verucchiese –. Da parte nostra servirà una prestazione convincente, soprattutto in difesa". Si comincia alle 21, fischiano Bertolini e Di Nocera. Alla stessa ora, nella palestra riminese di via Fantoni, sarà derby tra Polisportiva Stella (3-10) e Dolphins Riccione (4-9), due ‘cugine’ che dovranno poi cercare la permanenza nella categoria attraverso la Poule Salvezza. Qui sono chiamati a dirigere l’incontro Indrizzi e Schiavi.