Tigers, arriva l’Audace

Venerdì sera sul parquet per due delle tre squadre del Riminese che prendono parte al campionato di basket D. A esibirsi nella palestra amica sono sia i Villanova Tigers in Poule Promozione, sia la Polisportiva Stella, che cerca invece di mantenere la categoria nella Poule Salvezza. A Villa Verucchio si affaccia un’avversaria importante, quell’Audace Bologna che è a sua volta imbattuta in questa fase, proprio come le ‘tigri’ allenate da Amadori. Un’Audace che ha le sue principali bocche da fuoco in Albertazzi e Gandolfi. "Affrontiamo una formazione solida e ben preparata, in questi casi a fare la differenza sono l’approccio alla gara e i dettagli", riflette il tecnico del Villanova. La palla a due verrà alzata alle 21, fischiano Turrini e Cascioli. Un quarto d’ora più tardi, nella palestra di via Fantoni, la Stella se la vedrà con la Scuola Basket Reggio Emilia (qui gli arbitri sono Venezia e Schiavi). A parte Russu, tutti disponibili i giocatori di coach Casoli. Sempre in Poule Salvezza, ma girone H, domani sera alla palestra ‘Lercaro’ di Bologna i Dolphins Riccione sfidano l’Antal Pallavicini (inizio alle 21, dirigono Resca e Costantini).