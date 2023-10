Tigers, buona la prima. I Dolphins vanno ko

Inizio a due facce, per Villanova Tigers e Riccione Dolphins nel campionato di Divisione Regionale 1, la ex Serie D. I Tigers di coach Amadori hanno espugnato Bertinoro (67-78), confermando di essere una delle candidate ai quartieri alti della classifica. Equilibrio per tre quarti (58-61 al 30’), con Villa che riesce a scappar via negli ultimi dieci minuti grazie a una difesa tornata eccellente. Molto bene capitan Zannoni (27), Bomba (15) e Mussoni (12) per una squadra che tornerà in campo domani a Villa col Raggisolaris Faenza (ore 21.15). Disco rosso invece per Riccione, che va ko a Imola con l’International (89-68). La squadra di Maurizio Ferro tiene benissimo nel primo tempo e va al riposo lungo su un confortante +8 (35-43). Nella ripresa cambia tutto e Imola travolge i Dolphins chiudendo sul +21. Per Riccione superano il ventello Gardini (22) e Cortini (21), con Russu ad accompagnare in doppia cifra con 14. Prossimo appuntamento quello casalingo di domani, con i Dolphins che ospiteranno Budrio (ore 21).