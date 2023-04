Tigers, colpo in volata nella tana dell’Audace

Audace Bombers

64

Villanova Tigers

66

AUDACE BOMBERS BOLOGNA: Gandolfi 15, Valenti 10, Marzioni 10, Buriani 8, Albertazzi 10, Rosa 8, Bernardi 1, Ponteduro 2. All.: Rizzi.

FAST COFFEE TIGERS: Zannoni 22, Fe. Guiducci 2, Polverelli 19, S. Buo 2, Bomba 4, A. Buo 12, Fi. Guiducci. 2, Bollini 3. All.: Amadori.

Arbitri: Stachezzini e Bigotto.

Parziali: 29-26, 35-38, 52-51.

Non c’era lo squalificato Mazzotti e non c’erano neppure Campidelli, Rossi, Thiam e Tommaso Guiducci. Ma i Tigers non si sono persi d’animo e sono andati a prendersi i due punti a Bologna nella tana dell’Audace, realtà che era in testa in questo girone della Poule Promozione di basket D. Una gara scivolata via sul filo dell’equilibrio, con classico finale al cardiopalma. Sul -3 Zannoni impatta con la tripla, quindi, dopo una persa dei rivali, ancora Zannoni subisce fallo e fa doppietta ai liberi (62-64). A -19’’ l’Audace pareggia. Per il Villanova ci prova Bomba, ma non va. A rimbalzo d’attacco è però attento il solito Zannoni, suo il tap-in decisivo. Ed è aggancio in vetta.