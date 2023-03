Tigers con Podenzano per ripartire

Il girone di andata, in questo gruppo F della Poule Promozione di basket D, si è chiuso male per i Villanova Tigers, che hanno messo in fila due sconfitte (-3 in casa con l’Audace Bombers, -13 a Bologna con gli Stars), evento mai accaduto prima in questa stagione. Una mini-striscia che dovrebbe comunque interrompersi questa sera, quando nella palestra di Villa Verucchio s’affaccerà un Podenzano ancora a secco di vittorie (alle 21, arbitrano Medici e Poluzzi, il match apre il ritorno). Un’avversaria già battuta nel ‘piacentino’ (76-83 lo score, era il 28 gennaio), una rivale che non dovrebbe impensierire pù di tanto le ‘tigri’, che per l’occasione recuperano il centro Polverelli, così come ci saranno anche Tommaso Guiducci e Simone Buo. Rientri che ampliano sensibilmente le rotazioni di coach Michele Amadori. "Tutto partirà dalla difesa, se lavoriamo forte dietro possiamo tornare competitivi al massimo", sostiene il tecnico della formazione verucchiese.