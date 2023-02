Tigers contro Vignola per restare imbattuti

Viaggiano nel ‘modenese’, i Villanova Tigers, che saranno chiamati in causa questa sera a Vignola (playball alle 20, i ‘fischietti’ sono Conte e Bigotto). Nella Poule Promozione di basket D è la giornata numero 4 e le ‘tigri’ di Michele Amadori sono ancora imbattute, per 8 punti complessivi (compresi i due raccolti nello scontro diretto della prima fase) contro i 4 dei rivali. "Siamo decisamente in un buon momento, ci alleniamo bene, con intensità e i progressi sono tangibili – sostiene l’allenatore del Villa Verucchio –. I giovani, in particolare, stanno acquisendo sempre più consapevolezza nei loro mezzi". Amadori individua poi due aspetti del gioco che andranno curati con attenzione a Vignola. "Saranno fondamentali la gestione dei ritmi e il controllo de rimbalzi", è il pensiero del tecnico, che nell’occasione potrà riabbracciare Andrea Buo, mentre sarà ancora costretto al forfait Filippo Guiducci, il cui rientro è comunque imminente. Da Zannoni e Polverelli, al solito, ci si aspetta una cospicua grandinata di punti.