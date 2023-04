Tigers, è big-match con l’Audace

Prima contro seconda. Non occorre altro, basta questo semplice dato per capire come la sfida che stasera a Bologna vedrà impregnati i Tigers contro i padroni di casa dell’Audace non possa che essere il match-clou nella poule promozione di basket D, girone F. In testa alla classifica c’è proprio la formazione emiliana, ma subito in scia troviamo Zannoni & co. (18 punti contro 16). All’andata l’Audace venne a prendersi la posta a Villa Verucchio, ma con un risicato 84-87, ‘tigri’ a rosicchiarsi le unghie per aver dilapidato un cospicuo +20. E non è neppure da escludere, tutt’altro, che al di là del risultato che maturerà in questa occasione entrambe le duellanti potrebbero ritrovarsi poi assieme nelle battaglie playoff per dare la scalata alla C. D’altronde sono quattro le piazze utili per garantirsi la post season. Si comincia alle 20.30, fischiano Stachezzini e Bigotto. Il Villanova non avrà Mazzotti (squalificato) e Campidelli (indisponibile).