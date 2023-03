Tigers e Dolphins a caccia di certezze tra promozione e salvezza

Viaggiano entrambe, in quest’ultima domenica di marzo, Tigers e Dolphins, realtà del ‘riminese’ che prendono parte al torneo di basket D. Le ‘tigri’ di Villa Verucchio, impegnate in Poule Promozione, scenderanno in campo alle 18.45 a Granarolo (arbitrano Calabrese e Fontanini). Rossi e Thiam sono out, non al meglio Federico Guiducci. "Con un blitz possiamo allungare in classifica e prendere ancora più le distanze dalle dirette rivali nella corsa verso i playoff", osserva coach Amadori. All’andata Villa la spuntò 84-67. Per quel che riguarda invece la Poule Salvezza, alle 18.30 i Dolphins saranno a Parma (fischiano Beltrami e Di Nocera). Un incontro delicato per i riccionesi, in striscia positiva da 5 gare e smaniosi di ribaltare il -2 dell’andata. "Ogni partita è un’ultima spiaggia, però la affrontiamo col sorriso sulle labbra, divertendoci", sostiene coach Ferro, che sarà sempre privo di Chisté.