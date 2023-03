Tigers senza Zannoni Ma Podenzano è battuta

villanova tigers

67

PODENZANO BASKET

55

FAST COFFEE TIGERS: Mazzotti 3, Polverelli 15, A. Buo 6, S. Buo 5, Fi. Guiducci 6, T. Guiducci 4, Fe. Guiducci, Bomba 24, Bollini 4, Campidelli. All.: Amadori.

PODENZANO BASKET: Fermi 3, M. Rigoni 23, Petrov 14, F. Rigoni 1, Fumi 2, Galli 9, Stacconi, Alessandrini 3, Coppeta. All.: Locardi.

Arbitri: Medici e Poluzzi.

Parziali: 17-22, 30-31, 53-36.

Due giocatori (Samuele Buo e Tommaso Guiducci) coach Amadori li aveva recuperati, però all’ultimo momento è mancato, complice influenza, Giacomo Zannoni, ‘semplicemente’ il cannoniere più prolifico non solo dei Villanova Tigers, ma dell’intero campionato di basket D. Eppure, nonostante le assenze, le ‘tigri’ strappano ugualmente il referto rosa nel confronto casalingo con Podenzano, match valido per la settima giornata, nonché prima di ritorno, della Poule Promozione. Una vittoria che fa lievitare a 5-2 il record di Mazzotti e compagni in questa fase. Con i ‘piacentini’ del Podenzano è decisivo l’allungo nel terzo quarto, 10’ nei quali matura un parziale di 23-5.