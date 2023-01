Tigers, subito la trasferta più scomoda

I Tigers Villa Verucchio sono attesi alla trasferta più lunga dell’anno. La squadra di Michele Amadori fa infatti il suo debutto nella Poule Promozione di basket D in quel di Podenzano, estremo lembo nel nord-ovest dell’Emilia Romagna. L’incontro con i piacentini è in calendario domani sera (h. 20.15, arbitrano Turrini e Carpanelli) e per l’occasione le ‘tigri’ – che non vogliono lasciare nulla di intentato per cercare di dare la scalata alla serie C – si presenteranno con il nuovo acquisto nel roster. Parliamo della guardia-ala Matteo Bomba, classe ‘90, giocatore con buona attitudine offensiva che fin qui aveva indossato la casacca dei Dolphins Riccione. Un esterno che per diverse stagioni è stato compagno di squadra dell’attuale coach del Villanova. "Io e lui abbiamo un ottimo rapporto, l’ho richiesto personalmente a Riccione per garantirci maggiore fisicità e atletismo, anche durante gli allenamenti", spiega il tecnico dei Tigers.