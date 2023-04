Tigers, tanta voglia di azzannare Persiceto

Via ai playoff, nel campionato di basket D, e Villanova Tigers che debuttano questa sera nell’arena amica contro la Vis Persiceto (palla a due alle 21.15. l’ingresso è gratuito). È il primo atto di un quarto di finale che promuoverà al secondo turno – già decisivo, peraltro, per il salto di categoria – la squadra che avrà messo assieme per prima due vittorie (garadue è in calendario a San Giovanni in Persiceto domenica 7 maggio, dovesse essere necessaria la ‘bella’, questa si giocherà venerdì 12 nuovamente a Villa Verucchio). Si comincia e il Villanova deve rinunciare all’apporto di Simone Buo, play-guardia classe 2004, stoppato da un infortunio. Rientra invece il play Mazzotti, che ha scontato la sua squalifica. "La sua esperienza sarà fondamentale – riflette il coach delle ‘tigri’, Michele Amadori –. Andrea è un leader naturale ed è abituato a giocare gare di questo spessore, con questa tensione emotiva". I Tigers, lo ricordiamo, hanno chiuso al secondo posto nel loro girone la poule, mentre la Vis è finita terza. Chi passa va contro la vincente di Modena-Granarolo.