Tirano il fiato titane e Virtus aspettando lo sprint finale

Tirano il fiato San Marino Academy e Virtus Romagna. Per lo sprint finale le due squadre di casa nostra dovranno attendere dopo Pasqua. Nel girone A le biancazzurre della Repubblica con i loro 31 punti occupano il sesto posto della classifica e alla ripresa, dopo Pasqua, se la vedranno proprio con quell’Infinity che le precede in classifica. Avrà tutto il tempo per smaltire l’ultima battuta d’arresto, nel girone C, la Virtus Romagna che alla ripresa sarà di scena sul campo del Progetto Sarno per risalire qualche posizione in classifica.

Futsal A2 femminile. Girone A (24ª giornata): Santu Predu-Hurricane, Jasnagora-Pero, Bagnolo-Polisportiva 1980, Cus Cagliari-L84, Cus Milano-Mediterranea, Infinity-San Marino Academy. A riposo il Corticella.

Girone C (24ª giornata): Futsal Perugia-Atletico Foligno, Progetto Sarno-Virtus Romagna, Pucetta-Futsal Prandone, Napoli-Santa Maria Apparente, Sidicina Cremisi-Salernitana. Riposano Lux Chieti e Atletico Chiaravalle.