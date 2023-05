Titane già salve in casa del Chievo

Con la testa più sgombra per aver messo in archivio con anticipo il discorso salvezza, la San Marino Academy può ora vivere con maggiore tranquillità l’ultimissimo spaccato stagionale. A partire dalla gara di oggi in casa del Chievo (alle 15).

Serie B (28ª giornata). Ieri: Cesena-Lazio 0-1. Oggi: Apulia Trani-Sassari Torres, Cittadella-Ternana, Genoa-Hellas Verona, Chievo-San Marino Academy, Napoli-Arezzo, Tavagnacco-Brescia, Trento-Ravenna. Classifica: Napoli 67; Lazio, Cittadella 66; Ternana 58; Hellas Verona 51; Cesena 46; Chievo 45; Brescia 37; San Marino Academy 32; Ravenna 30; Arezzo 29; Genoa 25; Torres 23; Tavagnacco 19; Trento 14; Apulia Trani 7.