Titane ko a Verona

Brutta sconfitta d’anticipo per la Primavera della San Marino Academy. Le biancazzurre, a oltre un mese dall’ultimo match di campionato, dopo la sosta natalizia, aprono il 2023 con un ko che fa male sul campo dell’Hellas Verona (5-0). Una cinquina che porta le firme di Bertucco, Ferrari, Zorzi, Mangiameli e Doneda. Le ragazze del Titano restano così inchiodate all’ultimo posto della classifica con appena sei punti messi insieme in undici gare giocate. Per ora in compagnia del Tavagnacco che oggi se la vedrà con il Sassuolo.

Primavera femminile Girone 1 (11ª giornata). Ieri: Hellas Verona-San Marino Academy 5-0. Oggi: Juventus-Lazio, Fiorentina-Roma, Milan-Parma, Tavagnacco-Sassuolo, Napoli-Inter.

Classifica: Roma 26; Juventus 25; Milan 22; Inter 21; Fiorentina, Hellas Verona 14; Parma 11; sassuolo, Lazio 10; Napoli 8; Tavagnacco, San Marino Academy 6.