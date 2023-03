Titane, un acuto per la salvezza

A Domagnano matura una vittoria di fondamentale importante per la corsa salvezza per la Primavera della San Marino Academy. Nel fine settimana in cui le ultime sei della graduatoria si affrontavano a distanza, la squadra biancazzurra fornisce una prova di concretezza e maturità, battendo e scavalcando in classifica la Fiorentina. Decisivo il gol realizzato da Pirini nel primo tempo (1-0). Le titane vincono e inguaiano proprio la Fiorentina, definitivamente invischiata nella lotta per evitare le ultime due

posizioni.

Primavera. Girone 1 (18ª giornata): Napoli-Hellas Verona 2-1, Inter-Milan 1-7, Roma-Lazio 3-1, San Marino Academy-Fiorentina 1-0, Parma-Tavagnacco 3-4, Sassuolo-Juventus 1-0.

Classifica: Milan 46; Juventus 43; Roma 42; Inter 30; Sassuolo 23; Lazio 22; Hellas, Verona, San Marino Academy, Napoli 18; Fiorentina 17; Parma, Tavagnacco 15.