Titani a Grosseto, tocca a Hernandez

Via alla Poule Scudetto, nel massimo campionato di baseball, con San Marino che debutta allo ‘Jannella’ di Grosseto con il Big Mat (questa sera alle 20.30, domani alle 16 e alle 20.30). Si alza – finalmente! – il livello e aumentano da due a tre le partite in ogni weekend, anche se in questa fase gli incontri dureranno 7 inning invece dei tradizionali 9. La formula promuoverà ai playoff le prime quattro squadre dei due gironi (i Titani sono nel G), pertanto solo le quinte classificate rimarranno fuori. Si comincia e i campioni d’Italia si affidano subito a uno dei due volti nuovi: sarà infatti Hernandez (foto) il pitcher partente di gara1, mentre nella giornata di domani gli starter nell’ordine saranno Di Raffaele e Quevedo. Ma che autonomia può avere l’ultimo arrivato? "Penso che al momento possa darci una sessantina di lanci", ribatte il manager dei tricolori, Doriano Bindi, che alle spalle di Hernandez terrà caldi Kourtis e Baez. In forse Ericson Leonora, che lamenta un problema al costato. "Valuteremo se sia il caso di rischiarlo o meno. A Grosseto il nostro obiettivo è vincere la serie", si congeda Bindi.