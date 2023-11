Titani a secco a Lumezzane

Nella giornata in cui il Rimini resta a riposo, la San Marino Academy lascia tutto sul campo del Lumezzane (2-0). I biancazzurrini di Bonesso torneranno in campo già oggi al ’Conti’ di Dogana (inizio alle 15) per recuperare la sfida con la Spal. San Marino Academy: Pericoli, Bugli (81’ Giorgetti), Marinucci (81’ Forcellini), Manzi (60’ Pasolini), Battistoni, Giorgi (81’ Marani), Mularoni (60’ Nicolini), Zavoli (60’ Bindi), Monti, Dell’Amore, Valentini. A disp.: Casadei. All.: Bonesso.

Under 17 serie C. Girone B (7ª giornata): Trento-Mantova 3-3, Legnago-Fiorenzuola 1-1, Triestina-Virtus Verona (rinviata), Padova-Cesena 0-2, Spal-Arzignano Valchiampo 2-1, Vicenza-Albinoleffe 1-2, Lumezzane-San Marino Academy 2-0. A riposo il Rimini.

Classifica: Cesena, Vicenza 16; Spal 15; Padova, Albinoleffe 12; Legnago 10; Virtus Verona 9; Fiorenzuola, Trento 8; Rimini 6; Mantova, Lumezzane 5; San Marino Academy 4; Arzignano Valchiampo 3; Triestina 0.