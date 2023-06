Titani a un passo dalla Coppa Primavera

La finale della Coppa Primavera non sorride agli Under 14 della San Marino Academy di Valentini. Il Pianta si prende il trofeo imponendosi 4-1 sui giovani titani, che pagano le doppiette di Pompignoli e Laghi, inframmezzate dalla rete di Biordi che era servita ad accorciare momentaneamente le distanze dopo il 2-0 forlivese, ma non a dare il la ad una rimonta. Finito anche il percorso degli Under 14 professionisti nella Cattolica Cup. La squadra di Vanni ha giocato tre gare nello spazio di quattro giorni, collezionando una vittoria, una sconfitta e un pareggio: un bottino non sufficiente per allungare il cammino. Il pareggio è arrivato lunedì contro l’Asar; la vittoria, più che convincente, due giorni dopo contro l’Accademia Riminicalcio, regolata 4-0. Poi per l’Academy non c’è stato nulla da fare contro l’Accademia Marignanese.