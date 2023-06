Titani alle Futsal Week in Croazia

Nuovo impegno della Nazionale di futsal di San Marino alle Futsal Week di Porec. Stavolta la selezione di Roberto Osimani prenderà parte alla June Cup: i titani nei giorni scorsi hanno raggiunto la cittadina croata per scendere poi in campo in questo fine settimana. Del girone dei biancazzurri fanno parte anche Svezia e Polonia. Oggi, alle 16, è previsto il secondo match per la Nazionale di Osimani contro la Svezia. Il girone si completerà poi nella giornata di domani con l’incrocio, valevole per la terza ed ultima giornata, fra Polonia e Svezia. E anche dal Titano ci sarà la possibilità di stare vicino ai ragazzi della Repubblica. Le gare, infatti, saranno disponibili in diretta sulla pagina Facebook Futsal Week. Il commissario tecnico Osimani ha convocato per questo impegno della Nazionale dieci giocatori.