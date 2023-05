Titani, c’è il Meldola

Formazione Primavera in campo martedì per la terza giornata del Memorial ‘Carlo di Fabio’. I ragazzi di Cancelli della San Marino Academy incontreranno il Meldola all’antistadio di Forlì con l’obiettivo di cancellare la sconfitta d’esordio contro il Cava Ronco. Fischio d’inizio alle 19. Nuove date per il Trofeo Sarti al quale prendono parte gli Under 15 di Belluzzi, i quali affronteranno il Bakia Cesenatico lunedì alle 19 (stadio Benedetti di San Vittore) e poi il Pianta giovedì giugno alle 20 (campo sportivo di Martorano). Sarà un doppio impegno ravvicinato anche per gli Under 16: la squadra di Magnani scenderà in campo domenica mattina alle 10 (stadio Carlo Brigo di Morciano) per il quarto di finale del torneo ‘Carlo Brigo’ contro l’Accademia Riminicalcio, traguardo ottenuto anche grazie al successo di mercoledì scorso contro il Morciano (3-2).