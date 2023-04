Titani e biancorossi, il derby finisce pari

Finisce in pareggio nel campionato Under 14 professionisti il derby tra San Marino Academy e Rimini (2-2). A segno Fabrizio Frati Fabrizio, Gheno, autogol di Ciaroni e Macchour. San Marino Academy: Bucci, Valentini, Partisani, Stefani, Zavoli, Amoretti (28’ st Balsimelli), Cangini, (5’ st Ciacci ) Carloni, Marra, Gheno (30’ st Balacchi) Muccioli (5’ st Mariani). All.: Vanni. Rimini: Costantini, Ciaroni, Odino (1’ st Fulvi) Bartolucci (1’ st Arseni), Mariotti, Mambelli, Celli (25’ st Amantini), Giovagnoli (25’ st Frati A.) Boscherini, Pensalfini (1’ st Macchour), Frati Fabrizio (25’ pt Paganini). All.: Berardi. Under 14 prof (22ª giornata): Cesena-Piacenza 2-0, Modena-Bologna 2-1, Fiorenzuola-Spal 1-6, San Marino Academy-Rimini 2-2, Parma-Reggiana 3-1.

Classifica: Parma 61; Sassuolo 49; Bologna 47; Spal 42; Modena 38; Rimini 34; Imolese, Reggiana 19; Piacenza 18; San Marino Academy 8; Fiorenzuola 2.