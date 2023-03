Titani ko con la Lazio al ‘Roma caput mundi’

Netto successo laziale, nella seconda giornata del girone B del torneo internazionale ‘Roma Caput Mundi’. La rappresentativa regionale ha sbloccato il risultato contro la Nazionale Under 18 di San Marino al 3’, raddoppiando in chiusura di frazione con Pescicani. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo, Maccari spegne le velleità di rincorsa dei biancazzurri della Repubblica, che incassano la rete del definitivo 4-0 al 69’ per effetto dell’acuto di De Montis. Nell’altra sfida del raggruppamento, il Prostars ha superato il Galles per 3-2, in un’altalena di emozioni inaugurate. Accesso alla finale ancora aperto, con i titani qualificati in caso di successo del Prostars sul Cr Lazio e contemporanea vittoria ai danni della selezione gallese, che i ragazzi di Bonesso affronteranno domani pomeriggio sul campo di Veroli.